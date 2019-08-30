Мошенница по соцвыплатам отделалась условным сроком за получение 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-30T09:37:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснокутском районе Саратовской области женщину приговорили к условному сроку за мошенничество с социальными выплатами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, гражданка незаконно получила около 1,5 млн рублей.

В ходе расследования удалось установить, что в 2010 году женщина предоставила в районную администрацию фиктивную справку с места работы. Однако на самом деле она не была трудоустроена.

По поддельной справке злоумышленница получила социальную выплату на строительство или приобретение жилья и даже заключила договор с фирмой о купле-продаже стройматериалов. Однако на самом деле потратила 1,5 млн рублей на другие цели.

Суд приговорил обвиняемую к трем годам условно.

ИСТОЧНИК KP.RU