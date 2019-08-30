Саратовские гребцы остались без олимпийских лицензий
Они не смогли их выиграть на чемпионате мира
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В Австрии прошел чемпионат мира по академической гребле.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовские спортсмены не смогли выиграть олимпийские лицензии на этих состязаниях.
Елизавета Крылова, Роман Ломачев, Анна Аксенова и Валентина Плакчина не смогли пройти в финал.
Исправить положение будет возможно теперь только на состязаниях в Швейцарии, которые пройдут 17-19 мая 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU