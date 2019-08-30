В Саратове 108 школьников бесплатно получили ранцы и канцелярию к школе

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-30T09:25:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Дня знаний комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации совместно с управлением по труду и социальному развитию провела обеспечила школьников ранцами и канцелярией.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, поддержку оказали ребятам младшего возраста, которые оказались в социально опасном положении.

Накануне, 29 августа, в центральном Дворце творчества детей и молодежи в рамках целевой благотворительной акции «Тропинка к школе», прошел праздничный концерт, в ходе которого 108 школьников города получили к началу нового учебного года ранцы и канцелярские наборы.

Это вторая по счету акция в августе 2019 года, всего мероприятиями охвачено 208 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU