В Саратове мужчина вонзил нож в спину любимой алкоголичке

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-30T09:21:48+03:00

Он получил 2,5 лет колонии

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Суд признал 57-летнего саратовца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни человека.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 30 сентября гражданин пил со своей возлюбленной в коммуналке на проспекте Энтузиастов. Он начал упрекать сожительницу в пьянстве, пара поссорилась.

Свое мнение заботливый злоумышленник выразил ножом, воткнутым в спину своей девушке.

Ему дали 2,5 года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU