В Саратове мужчина вонзил нож в спину любимой алкоголичке
Он получил 2,5 лет колонии
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Суд признал 57-летнего саратовца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, опасного для жизни человека.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 30 сентября гражданин пил со своей возлюбленной в коммуналке на проспекте Энтузиастов. Он начал упрекать сожительницу в пьянстве, пара поссорилась.
Свое мнение заботливый злоумышленник выразил ножом, воткнутым в спину своей девушке.
Ему дали 2,5 года исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU