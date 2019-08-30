Житель Энгельса ответит за мат в адрес полицейского
Расследование набирает ход
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Прокуратура Энгельса проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, по версии следствия, 12 августа пьяный мужчина стоял у одного из домов СНТ «Фрегат» в Квасниковке и выругался в адрес представителя власти.
На гражданина завели уголовное дело, прокуратура области следит за расследованием.
ИСТОЧНИК KP.RU