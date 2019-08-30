В Саратове в асфальт закатали историческую брусчатку на Славянской площади
В Саратове из единственной оставшейся брусчатки на подъеме на Славянскую площадь сделали обычную асфальтовую дорогу.
Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». Историческая брусчатка оставалась единственным участком в городе, на котором ездили автомобили, а не только ходили пешеходы.
- Конечно, ездить по брусчатке на авто крайне неудобно, тем более в подъем! Но мне хотелось бы ее сохранить и где-нибудь по ней пройтись! Красную площадь ведь не разбирают! — написал в комментариях к посту Александр Чинчевич.
Другие же пользователи соцсети надеются на халатность дорожников, считая, что весной уложенный асфальт размоет.
Есть также комментаторы, которые довольны изменениями, якобы теперь по подъему с Большой Затонской на Славянскую площадь будет легко выехать, особенно зимой.
Брусчатку закатали в асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU