В Саратове в асфальт закатали историческую брусчатку на Славянской площади

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-30T10:10:51+03:00

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В Саратове из единственной оставшейся брусчатки на подъеме на Славянскую площадь сделали обычную асфальтовую дорогу.

Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте». Историческая брусчатка оставалась единственным участком в городе, на котором ездили автомобили, а не только ходили пешеходы.

- Конечно, ездить по брусчатке на авто крайне неудобно, тем более в подъем! Но мне хотелось бы ее сохранить и где-нибудь по ней пройтись! Красную площадь ведь не разбирают! — написал в комментариях к посту Александр Чинчевич.

Другие же пользователи соцсети надеются на халатность дорожников, считая, что весной уложенный асфальт размоет.

Есть также комментаторы, которые довольны изменениями, якобы теперь по подъему с Большой Затонской на Славянскую площадь будет легко выехать, особенно зимой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729027" frameborder="0"></iframe> Брусчатку закатали в асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU