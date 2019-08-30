Сквер Радищева может остаться без исторической чугунной ограды
В сквере Радищева в Саратове могут не вернуть старинную чугунную ограду.
Как сообщил на своей странице в Instagram глава Саратова Михаил Исаев, сейчас там ведутся благоустроительные работы.
- Скоро эти общественные территории заиграют по-новому, — пообещал Исаев.
Однако на вопрос о возврате чугунной ограды в сквере Радищева мэр ответил, что решение будет принято после восстановительных работ.
- Вы же видели, состояние ограды далеко не идеальное... История должна выглядеть достойно, — написал глава Саратова ответ на просьбу вернуть исторический забор.
Напомним, чугунную ограду демонтировали на время проведения работ в сквере Радищева. Власти заявляли, что вернуть ее должны после реставрации. При этом ранее очевидцы замечали, что множество секций ранее уже были похищены.
Аналогичная ситуация сложилась с кованой оградой у сквера первой учительницы, что вызвало негодование среди населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU