Саратовский «Кристалл» разгромил команду из Чебоксар
Гости поля забили три шайбы
Изменить размер текста:
Вчера, 29 августа, в Чебоксарах саратовский «Кристалл» одержал победу над местной хоккейной командой.
Счет открылся в середине второго периода, на 30-й минуте хозяева поля получили шайбу от Дениса Полукарова, а на 35-й — от Даниса Каримова.
За минуту до конца основного «Чебоксары» убрали вратаря и пустили дополнительного игрока, однако на последних секундах их ворота атаковал Егор Семенов.
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу саратовской команды.
ИСТОЧНИК KP.RU