Саратовский «Кристалл» разгромил команду из Чебоксар

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-30T09:13:31+03:00

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Вчера, 29 августа, в Чебоксарах саратовский «Кристалл» одержал победу над местной хоккейной командой.

Счет открылся в середине второго периода, на 30-й минуте хозяева поля получили шайбу от Дениса Полукарова, а на 35-й — от Даниса Каримова.

За минуту до конца основного «Чебоксары» убрали вратаря и пустили дополнительного игрока, однако на последних секундах их ворота атаковал Егор Семенов.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу саратовской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU