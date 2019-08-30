2019-08-30T09:12:11+03:00
Общество

В Энгельсе откроют литературный бульвар

Площадки откроются в День города
Дарья Вострикова
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В День города в Энгельсе сотрудники центральной библиотеки приглашают гостей и жителей города на «Литературный бульвар».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, на 11 книжных художественно оформленных площадках, расположенных вдоль улицы Горького, от Кассиля до Халтурина, пройдут викторины, ребусы по произведениям Крылова, Пушкина, Островского, Горького, квест по произведению писателя-земляка Льва Кассиля, игры и развлечения.

Гостей ждут с 14:00 фотозоны, мастер-классы, дегустации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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