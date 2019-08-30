Около 3,4 тыс. энгельсских семей воспользовались субсидиями

СЕГОДНЯ 08:28 2019-08-30T08:35:19+03:00

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В августе 2019 года почти 3,4 тыс. семей Энгельсского района воспользовались субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, среднедушевой доход супругов составляет почти 7 тыс. рублей.

Первый раз мерой материальной поддержки воспользовались 24 семьи.

Общая сумма выплаченных денег превысила 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU