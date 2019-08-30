Саратовские гребцы взяли пять призовых мест всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-30T08:33:27+03:00

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С 26 по 28 августа в Москве прошли всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены взяли пять призовых мест состязаний.

В заезде байдарок-двоек на дистанции 200 метров Мария Медведева в паре с Дмитрием Вольским заняли второе место.

Бронзовыми призерами стали Безбродов Семен, Певнев Илья, Даневский Михаил, Клименко Денис в эстафете 4х200 метров среди юниоров до 17 лет.

В суперспринте на дистанции 100 метров среди юниоров до 15 лет в байдарке-одиночке Михаил Даневский стал лучшим.

Среди юниоров до 19 лет Дмитрий Моргунов в эстафете 4х200 метров получил серебро и в байдарке-четверке на 500 метров третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU