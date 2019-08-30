В Балакове двое детей пострадали в ДТП иномарок
Юных пассажиров Chevrolet отпустили после медицинского осмотра
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В Балакове Саратовской области вчера, 29 августа, столкнулись две иномарки.
- 42-летний водитель Renault Logan врезался в Chevrolet Cruze, который вел 35-летний мужчина. Авария случилась у дома №10 по Минской улице, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В результате ДТП пострадали 12 и 11-летний пассажиры Chevrolet. Их после врачебного осмотра отпустили.
ИСТОЧНИК KP.RU