В Саратове ночью ремонтировали четыре улицы

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-30T08:22:09+03:00

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В ночь с 29 на 30 августа в Саратове продолжился ремонт дорог.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, рабочие асфальтировали улицу Большая Горная, на участке от Танкистов до Мурманского проезда, Азина — от проспекта Энтузиастов до Тульской, Клочкова, от Политехнической до кольца «десятки», и Соляную.

Продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU