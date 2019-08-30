Сборная России в Балакове впервые стала чемпионом Европы по спидвею среди пар

СЕГОДНЯ 08:04 2019-08-30T08:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На стадионе «Труд» в Балакове Саратовской области прошли финальные гонки чемпионата Европы по мотоциклетному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Валерий Радаев посетил состязания в качестве зрителя.

- Пусть балаковский трек принесет победу быстрым, смелым и сильным, — напутствовал он спортсменов.

На чемпионате боролись гонщики из России, Польши, Чехии, Латвии, Франции, Италии, сборной Европы.

Команда России завоевала первое место в гонках на гаревой дорожке, класс 500 среди пар. Золотой кубок чемпионам — Виктору Кулакову, Владимиру Бородулину и Григорию Лагуте — вручил губернатор. Это первая победа россиян в чемпионате Европы за все время его существования.

Фото пресс-службы губернатора Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU