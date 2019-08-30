2019-08-30T07:34:18+03:00
Происшествия

Две аварии грозят парализовать движение в центре Саратова

ДТП случились на Московской и Радищева
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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На пересечении улиц Московская и Мичурина в Саратове столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ДТП случилось по направлению к Волге.

Автомобили перекрыли полосу, что грозит серьезной пробкой. Уже сейчас движение по Московской и Мичурина затруднено.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Кроме того, авария случилась на пересечении улиц Радищева и Соборная. Там также наблюдаются заторы.

Ситуация с дорожным движением усугубляется перекрытием улиц из-за коммунальных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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