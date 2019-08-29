2019-08-29T23:13:19+03:00
Происшествия

Пьяная женщина в Саратове отказалась от госпитализации после наезда на нее автолюбительницы на Volkswagen

Женщину сбили возле придорожного кафе
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На Песчано-Уметском тракте вечером 29 августа возле кафе «Империя вкуса» у здания 10В пьяная женщина попала под колеса Volkswagen Polo.

За рулем немецкой иномарки находилось автолюбительница, она не успела заметить в темноте выпившую даму, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, который располагался в паре десятков метров от места ДТП.

Специалисты Центра медицины катастроф оказали первую помощь сбитой женщине, от госпитализации она отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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