Пьяная женщина в Саратове отказалась от госпитализации после наезда на нее автолюбительницы на Volkswagen
Женщину сбили возле придорожного кафе
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На Песчано-Уметском тракте вечером 29 августа возле кафе «Империя вкуса» у здания 10В пьяная женщина попала под колеса Volkswagen Polo.
За рулем немецкой иномарки находилось автолюбительница, она не успела заметить в темноте выпившую даму, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, который располагался в паре десятков метров от места ДТП.
Специалисты Центра медицины катастроф оказали первую помощь сбитой женщине, от госпитализации она отказалась.
ИСТОЧНИК KP.RU