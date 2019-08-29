Общественники раскритиковали ремонт теплотрасс в Саратове

СЕГОДНЯ 16:37 2019-08-29T16:49:50+03:00

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Сегодня, 29 августа, состоялось заседание Общественной палаты на тему вскрышных работ.

Глава ОП Борис Шинчук возмутился ситуацией в Саратове. По его мнению, стоит весь город и впору ехать на работу через Пензу. Он подчеркнул, что недовольство испытывает не только он один, а многие жители.

Его коллега Евгений Малявко добавил, что на некоторых участках не замечено работающих коммунальщиков. Общественник видел объект с пятью задействованными людьми, трое из которых пьют чай, а двое отдыхают. Он высказал обеспокоенность вхождением в отопительный сезон.

Участник заседания Михаил Волков отметил, что работы на двух участках одновременно приводят к неудобству. По его мнению, лучше заниматься коммуникациями в две смены, а также ставить дорожные знаки с указанием объектов, загодя до перекрытого места, и запретить ремонтировать трубы на путях объездах в местах, где уже что-то начали раскапывать в пределах двух кварталов.

Представитель городской прокуратуры Дмитрий Смирнов заметил, что процент готовности ремонтируемых магистралей невысок, и сказал, что руководителю филиала «Т Плюс» уже объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU