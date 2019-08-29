В Саратовской области собрали 77,8 тыс. тонн картофеля

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-29T16:44:42+03:00

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В хозяйствах Саратовской области убрано 6,5 гектара площадей, при средней урожайности 164,7 ц/га собрано 107 тыс. тонн овощной продукции.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, убрано 5,3 тыс. гектаров картофеля, при средней урожайности 147,8 ц/га накопано 77,8 тыс. тонн. В сельхозпредприятиях и КФХ убрано 90 гектаров, накопано 2 тыс. тонн.

В теплицах региона с начала года произвели 22,5 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурца 17,3 тыс. тонн, томатов 5 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU