В Саратовской области собрали 77,8 тыс. тонн картофеля
Убрано 5,3 гектара
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В хозяйствах Саратовской области убрано 6,5 гектара площадей, при средней урожайности 164,7 ц/га собрано 107 тыс. тонн овощной продукции.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, убрано 5,3 тыс. гектаров картофеля, при средней урожайности 147,8 ц/га накопано 77,8 тыс. тонн. В сельхозпредприятиях и КФХ убрано 90 гектаров, накопано 2 тыс. тонн.
В теплицах региона с начала года произвели 22,5 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурца 17,3 тыс. тонн, томатов 5 тыс. тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU