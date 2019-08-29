На День города в Энгельсе перекроют для проезда центральные улицы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-29T16:39:54+03:00

Схема перекрытия улиц для проезда транспорта на 31 августа

Ограничения продлятся с семи утра до восьми вечера, местами — до 23:00

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На День города в Энгельсе, 31 августа, организуют пешеходную фестивальную зону на двух улицах. Для обеспечения безопасности проезд будет закрыт на еще нескольких участках. Временное ограничения движения и стоянки продлится с семи утра до восьми вечера на следующих участках:

- по улице Тельмана, на участке от Красноармейской до Горького,

- по улице. М. Горького, на участке от Тельмана до площади Ленина,

- по улице Тихой, на участке от Горького до Ленина,

- по улице Петровской, на участке от Ленина до Горького,

- по улице Волоха, на участке от Петровской до Степной,

- по улице Маяковского, на участке от Больничного переулка до Степной,

- по улице Льва Кассиля, на участке от Горького до площади Свободы,

- по улице Халтурина, на участке от Льва Кассиля до Халтурина.

С 7:00 до 23:00 запретят стоянку и проезд на следующих участках:

- по площади Ленина, на участке от площади Свободы до Горького,

- по площади Свободы, на участке от Коммунистической до набережной имени генерал-лейтенанта Рудченко,

- по улице Пушкина, на участке от Нестерова до Телеграфной,

- по улице Телеграфной, на участке от Пушкина до площади Свободы.

Власти обещают своевременно установить, а потом и демонтировать дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU