Дети из Энгельса прошли квест по знанию родного края

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-29T16:33:40+03:00

Они проявили себя в нескольких сферах

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В рамках мероприятий, посвященных Дню города, специалисты и волонтеры МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» провели квест-игру «Знатоки родного края».

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, дети отмечали достопримечательности города, узнавали известных людей, рисовали здания, которые хотели бы видеть, и отвечали на вопросы викторины.

Три лучшие команды заняли призовые места.

ИСТОЧНИК KP.RU