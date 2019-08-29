Дети из Энгельса прошли квест по знанию родного края
Они проявили себя в нескольких сферах
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В рамках мероприятий, посвященных Дню города, специалисты и волонтеры МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Азимут» провели квест-игру «Знатоки родного края».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, дети отмечали достопримечательности города, узнавали известных людей, рисовали здания, которые хотели бы видеть, и отвечали на вопросы викторины.
Три лучшие команды заняли призовые места.
ИСТОЧНИК KP.RU