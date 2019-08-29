Бывшему адвокату заменили условный срок реальным за мошенничество
В Саратове ужесточили приговор Анатолию Кудрявцеву, бывшему адвокату, которого признали виновным в мошенничестве.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, рассмотрение дела в апелляционном порядке состоялось сегодня, 29 августа.
Ранее, 19 июня, Октябрьский районный суд Саратова признал Анатолия Кудрявцева виновным в покушении на хищение крупной денежной суммы обманным путем. Адвокат убедил гражданина Давыдова, подозреваемого по делу о мошенничестве, передать ему 2,5 млн рублей. За эту сумму он пообещал добиться условного срока.
Районный суд приговорил Кудрявцева к условному сроку два года и штрафу в сумме 300 тыс. рублей. При этом его лишили полномочий адвоката.
Прокуратура и потерпевший подали апелляцию.
- С учетом личности осужденного, который является адвокатом и обязан защищать права и интересы граждан, условная мера наказания признана чрезмерно мягкой, — сообщили в пресс-службе областного суда, удовлетворившего жалобу.
Сегодня было принято решение отправить Анатолия Кудрявцева в колонию общего режима на два года. Он был взят под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU