Бывшему адвокату заменили условный срок реальным за мошенничество

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-29T16:27:49+03:00

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В Саратове ужесточили приговор Анатолию Кудрявцеву, бывшему адвокату, которого признали виновным в мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, рассмотрение дела в апелляционном порядке состоялось сегодня, 29 августа.

Ранее, 19 июня, Октябрьский районный суд Саратова признал Анатолия Кудрявцева виновным в покушении на хищение крупной денежной суммы обманным путем. Адвокат убедил гражданина Давыдова, подозреваемого по делу о мошенничестве, передать ему 2,5 млн рублей. За эту сумму он пообещал добиться условного срока.

Районный суд приговорил Кудрявцева к условному сроку два года и штрафу в сумме 300 тыс. рублей. При этом его лишили полномочий адвоката.

Прокуратура и потерпевший подали апелляцию.

- С учетом личности осужденного, который является адвокатом и обязан защищать права и интересы граждан, условная мера наказания признана чрезмерно мягкой, — сообщили в пресс-службе областного суда, удовлетворившего жалобу.

Сегодня было принято решение отправить Анатолия Кудрявцева в колонию общего режима на два года. Он был взят под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU