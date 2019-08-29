Усилиями прокуратуры в школах Калининского района появились спортивные снаряды
Нарушения показала проверка
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Прокуратура Калининского района выявила нарушения исполнения законодательства в сфере физической культуры и спорта.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в школе села Шклово и других трех организациях района нет канатов, матов и коней.
Прокурор района обратился в суд с исками обязать учреждения исправить эти нарушения. Требования выполнены.
ИСТОЧНИК KP.RU