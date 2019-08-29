Житель Вольского района отработает пьяную езду
При остановке он отказался от подтверждения своего состояния
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Суд признал 41-летнего жителя села Междуречье Вольского района виновным в нарушении ПДД, будучи подвергнутым административному наказанию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 29 мая водителя ВАЗ-21074 остановили на Луговой улице. Мужчина был навеселе и отказался идти подтверждать свое состояние.
Теперь его лишили прав на два года и сказали 180 часов отбыть на обязательных работах.
ИСТОЧНИК KP.RU