2019-08-29T16:12:52+03:00
Происшествия

Житель Вольского района отработает пьяную езду

При остановке он отказался от подтверждения своего состояния
Дарья Вострикова
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Суд признал 41-летнего жителя села Междуречье Вольского района виновным в нарушении ПДД, будучи подвергнутым административному наказанию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 29 мая водителя ВАЗ-21074 остановили на Луговой улице. Мужчина был навеселе и отказался идти подтверждать свое состояние.

Теперь его лишили прав на два года и сказали 180 часов отбыть на обязательных работах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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