Саратовец на иномарке получил срок за сбитого мотоциклиста

СЕГОДНЯ 15:45 2019-08-29T16:05:56+03:00

Его на год лишили прав

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Суд признал 38-летнего саратовца виновным в нарушении ПДД и причинении другому человеку вреда по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 3 июля 2018 года мужчина на своем Ford Focus ехал по Усть-Курдюмской улице. Он не уступил дорогу мотоциклисту на Yamaha, влетел в него, а потом протащил несколько метров по асфальту.

В итоге 21-летнего владельца двухколесного транспорта несколько метров протащило по земле, ему причинен тяжкий вред здоровью.

Мужчине назначили год ограничения свободы и столько же запретили садиться за руль любого транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU