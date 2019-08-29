Саратовец на иномарке получил срок за сбитого мотоциклиста
Его на год лишили прав
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Суд признал 38-летнего саратовца виновным в нарушении ПДД и причинении другому человеку вреда по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, ночью 3 июля 2018 года мужчина на своем Ford Focus ехал по Усть-Курдюмской улице. Он не уступил дорогу мотоциклисту на Yamaha, влетел в него, а потом протащил несколько метров по асфальту.
В итоге 21-летнего владельца двухколесного транспорта несколько метров протащило по земле, ему причинен тяжкий вред здоровью.
Мужчине назначили год ограничения свободы и столько же запретили садиться за руль любого транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU