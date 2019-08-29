Под Саратовом и Красноармейском бушуют лесные пожары
Угрозы населенным пунктам нет
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В Саратовском и Красноармейском районах сегодня, 29 августа, бушуют лесные пожары.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигналы о возгорании поступили дежурному диспетчеру ГУ МЧС около 12 часов дня.
В Красноармейском районе площадь пожара составляет 0,2 гектара, в Саратовском — 0,1 гектара.
Оба возгорания — низовые средней интенсивности. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация и применение авиации для тушения не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU