Под Саратовом и Красноармейском бушуют лесные пожары

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-29T16:03:20+03:00

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В Саратовском и Красноармейском районах сегодня, 29 августа, бушуют лесные пожары.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигналы о возгорании поступили дежурному диспетчеру ГУ МЧС около 12 часов дня.

В Красноармейском районе площадь пожара составляет 0,2 гектара, в Саратовском — 0,1 гектара.

Оба возгорания — низовые средней интенсивности. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация и применение авиации для тушения не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU