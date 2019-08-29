2019-08-29T15:21:40+03:00
Общество

Банк «Открытие» завершит централизацию процессинговых центров до конца года

Екатерина Семенова
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До конца 2019 года банк «Открытие» завершит процесс централизации шести процессинговых центров, образовавшихся в результате исторически произошедших объединений Русского Банка Развития, Ханты-Мансийского банка, банка «Петрокоммерц», Номос-банка, МДМ-банка и Бинбанка. В итоге в «Открытии» останутся инсталляции всего двух процессинговых систем.

- В одной из этих систем будет сосредоточена работа со всеми картами и банкоматами банка, а вторая будет обслуживать POS-терминалы и электронную коммерцию. Такое решение позволит минимизировать риски взаимного влияния нагрузки и сбоев, операций по картам, в POS-терминалах и на сайтах, повысить устойчивость к атакам и уменьшить общее время недоступности сервисов при проведении плановых работ по развитию систем, — сообщил Сергей Русанов, член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие».

По его словам, выбранный ландшафт обеспечит построение отказоустойчивой схемы, непрерывно работающей в режиме active-active, когда каждая из систем в штатном режиме обрабатывает только свои операции определенного типа, а в случае аварии в одной из систем начинает обрабатывать все операции. Отсутствие при такой схеме простаивающего резервного оборудования обеспечивает значительно более эффективные инвестиции в инфраструктуру.

Работы по централизации ИТ-ландшафта процессинговых центров банка «Открытие» велись с начала 2018 года. На сегодняшний момент два процессинговых центра уже полностью выведены из эксплуатации, еще два будут выведены до конца 2019 года.

Миграция миллионов карт между системами процессинговых центров проводится незаметно для клиентов ночью и за считанные часы так, чтобы их имеющиеся карты оставались полностью работоспособными до окончания срока действия — без изменения остатков собственных средств или размеров кредитного лимита. Централизация процессинговых центров банка «Открытие» даст очевидные преимущества для клиентов: вырастет скорость выпуска карт и дополнятся сервисы.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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