Саратовская спортсменка взяла бронзу всероссийских соревнований по стрельбе

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-29T15:48:41+03:00

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С 21 по 29 августа в Москве проходят всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие люди из Омской, Орловской и других регионов.

Саратовская спортсменка Екатерина Ишкова взяла бронзу в упражнении ВП/ДМ-60ж с результатом 424 очка. Вчера она получила эту же награду в упражнении ВП/ДМ-40 микс.

ИСТОЧНИК KP.RU