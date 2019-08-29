Саратовская спортсменка взяла бронзу всероссийских соревнований по стрельбе
Участники работали с пневматическим оружием
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С 21 по 29 августа в Москве проходят всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие люди из Омской, Орловской и других регионов.
Саратовская спортсменка Екатерина Ишкова взяла бронзу в упражнении ВП/ДМ-60ж с результатом 424 очка. Вчера она получила эту же награду в упражнении ВП/ДМ-40 микс.
ИСТОЧНИК KP.RU