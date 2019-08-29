2019-08-29T15:47:43+03:00
Происшествия

Жителя Новоузенска задержали с 3 кг конопли

Часть дури он успел расфасовать
Дарья Вострикова
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На 54-летнего жителя Новоузенска завели уголовное дело.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с региональным отделением пограничного управления ФСБ России при содействии спецподразделения «Гром» областного наркоконтроля задержали гражданина за выращивание конопли.

У него изъяли 118 свертков с марихуаной, 69 граммов частей растения и четыре куста конопли общим весом свыше 2,8 кг.

Наркотики в Новоузенске.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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