Жителя Новоузенска задержали с 3 кг конопли
Часть дури он успел расфасовать
Изменить размер текста:
На 54-летнего жителя Новоузенска завели уголовное дело.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сотрудники УНК ГУ МВД России по Саратовской области совместно с региональным отделением пограничного управления ФСБ России при содействии спецподразделения «Гром» областного наркоконтроля задержали гражданина за выращивание конопли.
У него изъяли 118 свертков с марихуаной, 69 граммов частей растения и четыре куста конопли общим весом свыше 2,8 кг.
Наркотики в Новоузенске.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU