2019-08-29T15:38:11+03:00
Общество

В Саратове участников чемпионата мира покатают на теплоходе и сводят в музей

Зрители открытия ЧМ увидят «Рождение огня»
Дарья Вострикова
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С 8 по 16 сентября в Саратове пройдет юбилейный XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры, а также экономического развития Саратовской области, состязания откроются 11 сентября на стадионе «Локомотив».

Делегация из свыше 600 спортсменов и тренеров, а также местные жители увидят двухчасовой концерт, услышат 200 фанфаристов и барабанщиков, презентацию многонациональной России.

Также на Театральной площади 1 тыс. человек соберут изображение флага России.

В программе зрелищ — интерактив «Рождение огня», водяные фонтаны, воздушные гимнасты и балет.

На Театральной площади откроется выставка пожарно-спасательной техники, оборудования и ретро-автомобилей.

Также иностранцев сводят на экскурсии в музей боевой и трудовой славы, краеведческий музей, исторический парк «Моя история», прогулка по Волге. Спортсмены побывают на главном фестивале Увека «Один день из жизни средневекового города», приуроченного ко Дню города.

Гости Саратова могут купить сувенир от мастеров Палаты ремесел Саратовской области. Также во время проведения чемпионата будут работать торговые точки по продаже еды и мобильные кофейни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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