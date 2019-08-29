Несостоявшуюся мать-убийцу из Балакова отправили в колонию на 12,5 года
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 33-летней женщине, которая пыталась убить своего ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданка также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Суд установил, что 2 ноября 2018 года женщина завернула восьмимесячного сына в одеяло, чтобы перекрыть ему доступ воздуха. Кроме того, она села на младенца и стала руками сжимать ему грудную клетку.
Крики женщины в адрес малыша услышала соседка, которая пришла узнать, что случилось, и сумела предотвратить убийство.
Мальчик был госпитализирован и сейчас передан приемным родителям.
Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12 с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU