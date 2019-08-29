2019-08-29T14:45:38+03:00
Происшествия

Несостоявшуюся мать-убийцу из Балакова отправили в колонию на 12,5 года

Женщина пыталась задушить восьмимесячного сына
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 33-летней женщине, которая пыталась убить своего ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, гражданка также признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Суд установил, что 2 ноября 2018 года женщина завернула восьмимесячного сына в одеяло, чтобы перекрыть ему доступ воздуха. Кроме того, она села на младенца и стала руками сжимать ему грудную клетку.

Крики женщины в адрес малыша услышала соседка, которая пришла узнать, что случилось, и сумела предотвратить убийство.

Мальчик был госпитализирован и сейчас передан приемным родителям.

Суд отправил женщину в колонию общего режима на 12 с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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