Что смотрели саратовцы в 2019 году?

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-29T14:43:21+03:00

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Что смотрят россияне в этом году и какие каналы вошли в ТОП самых популярных в День российского кино рассказал телеком-оператор Дом.ru.

Пятую часть суток клиенты «Дом.ru» проводят за просмотром ТВ

Россияне по-прежнему любят смотреть телевизор. Клиенты «Дом.ru» в среднем проводят за просмотром ТВ более 4,5 часов в день, предпочитая общедоступные каналы. Лидером среди них оказался «Первый», на втором месте – «Россия 1», а замыкает тройку лидеров «ТНТ». Среди детских телеканалов самыми популярными стали «Мульт», Disney и Cartoon Network, среди спортивных – «Матч ТВ HD», Eurosport 1 HD и Eurosport 2 HD, а среди фильмовых – «Дом кино», «Русский роман HD» и «Кино ТВ HD».

Главные - герои Marvel и Барбоскины

В ТОП-3 самых популярных фильмов вошли «Мстители: финал», «Капитан Марвел» и «Хроники хищных городов». Лидерами рейтинга сериалов стали «Игра престолов», «Чернобыль» и «Большая маленькая ложь», среди развлекательных передач – Comedy Club, «На ножах» и «Орел и решка». Дети чаще остальных смотрели мультфильмы «Барбоскины», «Ми-Ми-Мишки» и «Лунтик и его друзья».

Какие каналы предпочитают саратовцы

В Саратове клиенты «Дом.ru» из общедоступных каналов больше всего смотрят развлекательный канал «ТНТ», «НТВ» и «Первый канал». Среди детских самые популярные – «Мульт», Disney и Cartoon Network. Фильмы и сериалы саратовцы предпочитают смотреть на «Дом кино», «Русский роман HD» и «Супер!», а спортивные передачи – на «Матч ТВ HD», «Eurosport 1 HD» и «Eurosport 1 HD 2».

ТВ везде

Чаще всего клиенты «Дом.ru» смотрели ТВ с экранов телевизоров – 90%, 7% - в мобильном приложении «Дом.ru MOVIX» и 3% - на сайте оператора. Все платформы объединены интуитивно понятным интерфейсом, что облегчает поиск контента и его просмотр на любом из устройств, а также содержат большой каталог фильмов и передач от ведущих онлайн-кинотеатров России.

Данные предоставлены телеком-оператором«Дом.ru» на основе собственной статистики.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU