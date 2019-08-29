Пенсионерка из Пугачева потеряла миллион рублей из-за желания получить счет в Австрии
В отдел полиции Пугачева с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя местная жительница.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка нашла в интернете сайт с предложением вложить средства в продажу нефти и газа на бирже.
Ей позвонил кто-то якобы из московского филиала компании и предложил вложить деньги в интересный проект.
Женщина тратилась на «открытие счета в Австрии», заплатила «подоходный налог», «растаможивание», оплатила «лицензию» и другие процедуры.
Она потратила свыше 1,3 млн рублей, а потом поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
Стражи порядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU