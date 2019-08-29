Пенсионерка из Пугачева потеряла миллион рублей из-за желания получить счет в Австрии

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-29T14:42:19+03:00

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В отдел полиции Пугачева с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя местная жительница.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка нашла в интернете сайт с предложением вложить средства в продажу нефти и газа на бирже.

Ей позвонил кто-то якобы из московского филиала компании и предложил вложить деньги в интересный проект.

Женщина тратилась на «открытие счета в Австрии», заплатила «подоходный налог», «растаможивание», оплатила «лицензию» и другие процедуры.

Она потратила свыше 1,3 млн рублей, а потом поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Стражи порядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU