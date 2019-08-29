2019-08-29T14:03:26+03:00
Общество

Школьники в Самойловке начнут учебный год с 1 октября

Замминистра образования доложила о реализации нацпроектов «Образование» и «Демография»
Марина Новопашина
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Школу в Самойловке сдадут на месяц позжеШколу в Самойловке сдадут на месяц позже
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Первый заместитель министра образования Саратовской области Елена Нерозя на заседании правительства 29 августа доложила о ходе реализации нацпроектов «Образование» и «Демография».

С этого года начато масштабное строительство школ и детских садов. Строится школа в микрорайоне «Звезда», реконструируется школа в поселке Дубки, завершается капитальный ремонт школы в поселке Самойловка. За два года будут построены школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне «Авиатор» в Саратове и на 825 — в Энгельсе в поселке Приволжский. По нацпроекту «Демография» ведется строительство 23 новых дошкольных объектов на почти 3 тыс. мест (2 895), 844 рабочих места. Детский сад в Татищеве на 160 мест планируется построить до 27 сентября. До 1 декабря будет возведена пристройка к детскому саду «Машенька» в Ершове на 40 мест. Остальные объекты (21 объект на 2 695 мест) должны быть построены до конца года. С сентября откроются обновленные спортзалы в 15 сельских школах.

- До 2024 года будет создана сеть детских технопарков «Кванториум», состоящая из пяти стационарных и трех мобильных технопарков.

С 20 сентября этого года начнут работу 65 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». До конца 2022 года во всех сельских районах будут действовать 237 таких Центров. Они направлены на выравнивание образования городских и сельских школьников.

На средства нацпроекта «Образование» началась модернизация 15 мастерских 12 профессиональных организаций образования, — рассказала Елена Нерозя.

Губернатор Радаев поинтересовался, когда закончится ремонт в школе Самойловки. Напомним, открытие в срок, назначенный ранее, было сорвано, об этом говорил в ходе визита в регион спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Елена Нерозя рассказала, что в Самойловке провели родительское собрание и согласовали с родителями школьников учебный план на первую четверть, с учетом того, что подрядчик обещает сдать объект к 1 октября. Классы уже готовы к работе, пищеблок тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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