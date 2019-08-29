Глава МО под Саратовом отделался штрафом 7 тыс. рублей за служебный подлог
Чиновник фиктивно трудоустроил родственника водителем
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В Базарном Карабулаке Саратовской области вынесен приговор главе Старожуковского МО.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, чиновника признали виновным в служебном подлоге.
Суд установил, что с 25 мая 2018 по 9 января 2019 года глава Старожуковского МО фиктивно взял на работу водителем в администрацию своего родственника. При этом в действительности функции шофера никто не осуществлял, но зарплата выплачивалась регулярно.
В суде обвиняемый полностью признал вину. Его приговорили к штрафу в сумме 7 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU