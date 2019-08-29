Растет число аварий с участием детей в Саратове

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-29T13:10:35+03:00

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В преддверии нового учебного года в Саратове активизировали профилактическую работу сотрудники ГИБДД.

- Отмечена нехорошая тенденция роста детского травматизма в ДТП. Он увеличился на 14,5%. Если в 2018 году зарегистрировано 55 аварий с участием детей, то в этом — 63. Также выросло число погибших — один в прошлом году, два — в этом, — рассказал замначальника ОГИБДД Саратова Юрий Носов.

Особую опасность, по его словам, представляют подростки, которые катаются на транспортных средствах, не имея прав, а зачастую — без разрешения родителей.

Юрий Носов привел примеры, когда трое подростков на «семерке» на большой скорости врезались в дерево на Московском шоссе. Двое из них погибли на месте. В ночь на 28 августа на улице Огородная автомобиль Mercedes с тремя людьми врезался в столб. Двое сгорели, 14-летнюю девочку удалось спасти.

- Авария произошла в половине третьего ночи. Что девочка делала с молодыми людьми в машине? Здесь играет немаловажную роль фактор воспитания, — уверен Юрий Носов.

Начальник Саратовской областной службы спасения Юрий Юрин также привел статистику по своему ведомству. С начала года спасатели извлекли из покореженных в ДТП автомобилях пять трупов детей. Спасти удалось 45 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU