В Саратовской области с начала года произошло 37 лесных пожаров

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-29T12:58:45+03:00

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В настоящее время в 9 лесничествах Саратовской области установили на вышках сотовой связи видео камеры чтобы отслеживать возникновение возгораний в лесах. Об этом на заседании облправительства 29 августа рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

За этот год уже произошло 37 низовых лесных пожаров на площади в 186 га, ущерб оценивается в 932 тысяч рублей. Средняя скорость прибытия рассчетов от обнаружения возгорания до начала тушения - 30 минут. Средняя площадь одного пожара в лесу пять га – она уменьшилась в четыре раза.

Сделано 36 просек протяженностью 34 км для предотвращения пожаров.

В этом году лесничествам передано восемь автомобилей «Нива» для выявления нарушителей правил пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU