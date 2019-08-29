В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами
Сергей Ерофеев пропал 24 августа
Сергей Ерофеев
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В Балакове Саратовской области пропал без вести 48-летний Сергей Ерофеев.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 24 августа.
На момент пропажи Сергей Ерофеев был одет в футболку с полосками серого, белого и голубого цветов, синие трико и серые сандалии.
Рост мужчины составляет 175 см, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
ИСТОЧНИК KP.RU