2019-08-29T12:40:11+03:00
Происшествия

В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами

Сергей Ерофеев пропал 24 августа
Екатерина Семенова
Поделиться:
Сергей ЕрофеевСергей Ерофеев
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области пропал без вести 48-летний Сергей Ерофеев.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 24 августа.

На момент пропажи Сергей Ерофеев был одет в футболку с полосками серого, белого и голубого цветов, синие трико и серые сандалии.

Рост мужчины составляет 175 см, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове запланирован ремонт двух улиц
В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации
За летний период специалисты ООО «КВС» закрыли около 750 колодцев
Растет число аварий с участием детей в Саратове
В Саратовской области с начала года произошло 37 лесных пожаров
Проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» обсудили в Саратове
Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки
Экодесант в сосновом бору: работники и ветераны Саратовского НПЗ, студенты и школьники очистили лес от мусора
Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья
В столкновении ЗАЗ и ВАЗ в Саратове пострадал ребенок
Губернатор Радаев предупредил подчиненных о внимании со стороны ФСБ
Холодное лето привело к сокращению числа утопленников в Саратовской области
Вольск на неопределенное время остался без воды
В Саратове ревнивец хотел напугать жену и сжег ее вместе с отцом
Радаев потребовал привлекать дорожников из соседних регионов
Чуриков: Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации
В Энгельсе мужчина проспал изнасилование своей жены
В Саратове 2 сентября из-за фестиваля «Поехали!» перекроют центр города
Губернатор и председатель правительства указали министру спорта на недоработки
В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня
Радаев обратился к Путину с тремя просьбами
В Саратове маршрутка №65 сбила пешехода
Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО среди юридических лиц превысила 110%
Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»