В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-29T12:40:11+03:00

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В Балакове Саратовской области пропал без вести 48-летний Сергей Ерофеев.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 24 августа.

На момент пропажи Сергей Ерофеев был одет в футболку с полосками серого, белого и голубого цветов, синие трико и серые сандалии.

Рост мужчины составляет 175 см, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU