Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья

СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-29T12:31:30+03:00

Квартиры в новостройках пустуют не первый год

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Около 7-8% нового жилья в Саратовской области не продается, эти квартиры все еще ищут покупателя. Об этом заявил председатель правительства региона Александр Стрелюхин.

В ходе заседания 29 августа губернатор поинтересовался у министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, есть ли стратегия, для кого строятся сотни квадратных метров жилья.

Министр, а затем и Стрелюхин, подтвердили, что порядка 7-8% жилья в новостройках не распродается.

- С ипотекой покупают около 80% процентов квартир, еще 10-12% — прямые покупки. За последние три года эта цифра не изменилась: 8% жилья в новостройках еще ждут покупателей, — заметил председатель правительства.

Министр Мигачев между тем доложил, что в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU