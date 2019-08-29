Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья
Около 7-8% нового жилья в Саратовской области не продается, эти квартиры все еще ищут покупателя. Об этом заявил председатель правительства региона Александр Стрелюхин.
В ходе заседания 29 августа губернатор поинтересовался у министра строительства и ЖКХ Павла Мигачева, есть ли стратегия, для кого строятся сотни квадратных метров жилья.
Министр, а затем и Стрелюхин, подтвердили, что порядка 7-8% жилья в новостройках не распродается.
- С ипотекой покупают около 80% процентов квартир, еще 10-12% — прямые покупки. За последние три года эта цифра не изменилась: 8% жилья в новостройках еще ждут покупателей, — заметил председатель правительства.
Министр Мигачев между тем доложил, что в этом году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 1,2 млн кв. м жилья.
ИСТОЧНИК KP.RU