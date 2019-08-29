Губернатор Радаев предупредил подчиненных о внимании со стороны ФСБ

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-29T12:28:37+03:00

Ни один рубль не будет отвлечен от нацпроектов — предупредил глава региона

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На заседании правительства области 29 августа губернатор Валерий Радаев, завершая обсуждение реализации нацпроектов, специально представил присутствующего в зале начальника Управления ФСБ по Саратовской области Олега Беломожонова.

Из слов главы региона выяснилось, что региональное Управление федеральной службы безопасности также контролирует выполнение нацпроектов.

- Мы поговорили перед заседанием и отметили, что если ни один рубль не будет отвлечен, то все можно реализовать. Я вам здесь помогу, пообещал мне начальник Управления ФСБ. Попросил бы принять это к сведению, коллеги, чтобы все было по-государственному, — предупредил подчиненных губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU