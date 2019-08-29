Холодное лето привело к сокращению числа утопленников в Саратовской области

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-29T12:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» сегодня, 29 августа, прошел брифинг, посвященный безопасности детей в преддверии нового учебного года.

Спикерами выступили заместитель начальника ОГИБДД УМВД Саратова, подполковник полиции Юрий Носов и начальник ОГУ «Служба спасения Саратовской области» Юрий Юрин.

- За летний купальный сезон водолазы областной службы спасения проверили 43 санкционированных пляжа, из них 15 — в лагерях и санаториях. В 45 лагерях проведены встречи по теме безопасности с отдыхающими детьми и вожатыми, — рассказал Юрий Юрин.

С начала года на водоемах Саратовской области утонули 63 человека, четверо из которых дети. Причем трое из них — во время купального сезона.

По словам Юрия Юрина, одним из самых тяжелых для спасателей дней был, когда практически одновременно в разных районах области утонули две девочки. Речь идет об 11 июня, когда трагедии произошли в поселках Чардым Воскресенского района и Жасминный под Саратовом.

При этом Юрин отметил, что погода в этом году благоволила спасателям: в связи с холодным летом число утопленников было значительно меньше. Например, в 2018 году утонувших детей было 13, в этом — трое.

- Как только начинается жара, число утопленников растет в геометрической прогрессии, — рассказал начальник облспаса.

Причинами трагедий на воде Юрий Юрин назвал невнимательность и халатность взрослых, которые оставляют детей одних, не учат правилам безопасности, употребляют алкоголь.

- Ребенок ни в коем случае не должен оставаться у воды один. Сколько идут купаться несовершеннолетних, столько с ними должно быть и взрослых. Одна женщина никогда не сможет проконтролировать двух мальчишек. А особый риск — это пьянство у водоемов, — уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU