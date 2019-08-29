В Саратове ревнивец хотел напугать жену и сжег ее вместе с отцом

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-29T11:12:06+03:00

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Сотрудники отдела №5 УМВД Саратова задержали подозреваемого в поджоге дома №8 по Вольской улице.

На пожаре погиб 55-летний мужчина и его 35-летняя сноха, а 50-летняя жена скончавшегося была госпитализирована с ожогами.

- Пожарно-испытательная лаборатория установила, что это был поджог. По подозрению был задержан сын супружеской пары — муж погибшей молодой женщины. В отношении него возбуждено уголовное за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть. Он во всем признался и рассказал, что мотивом было напугать супругу, заподозренную в измене, — сообщили «КП-Саратов» в ГУВД города.

Напомним, смертельный пожар в двухэтажном деревянном доме произошел в 01:50 22 августа. Его тушили порядка 77 человек.

Изначально в поджоге подозревали 28-летнего мужчину — саратовского пиромана, уже попадавшегося на этом. Однако, вероятно, доказательств его вины не нашли.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU