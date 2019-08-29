Чуриков: Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-29T11:25:20+03:00

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В этом году приведено в нормативное состояние 276,14 км дорог в регионе в целом, в том числе в Саратове 79,8 км дорог, в Энгельсе — 9,56 км. Перечень объектов формировался и утверждался на общественных обсуждениях. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков на заседании правительства 29 августа, где обсуждали реализацию нацпроектов в регионе.

Нацпроект «Безопасные дороги» рассчитан на шесть лет и имеет финансирование 42,7 млрд рублей. В этом году выделили 6 млрд.

Паспорт проекта утвержден губернатором и специализированными ведомствами.

- Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации, — заявил министр.

Как сообщил Чуриков, по поручению губернатора завершили строительство моста в Перелюбском районе, обеспечивающего сообщение с Самарской областью. Составлен перечень аварийных мостов региона, готовится смета для подачи заявки на их ремонт.

Сейчас завершены работы на 97 объектах протяженностью 139,7 км. Завершить все начатые ремонты на дорогах в области планируют сделать до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU