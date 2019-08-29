2019-08-29T11:25:20+03:00
Общество

Чуриков: Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации

В Саратове отремонтировано 79,8 км дорог
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году приведено в нормативное состояние 276,14 км дорог в регионе в целом, в том числе в Саратове 79,8 км дорог, в Энгельсе — 9,56 км. Перечень объектов формировался и утверждался на общественных обсуждениях. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Николай Чуриков на заседании правительства 29 августа, где обсуждали реализацию нацпроектов в регионе.

Нацпроект «Безопасные дороги» рассчитан на шесть лет и имеет финансирование 42,7 млрд рублей. В этом году выделили 6 млрд.

Паспорт проекта утвержден губернатором и специализированными ведомствами.

- Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации, — заявил министр.

Как сообщил Чуриков, по поручению губернатора завершили строительство моста в Перелюбском районе, обеспечивающего сообщение с Самарской областью. Составлен перечень аварийных мостов региона, готовится смета для подачи заявки на их ремонт.

Сейчас завершены работы на 97 объектах протяженностью 139,7 км. Завершить все начатые ремонты на дорогах в области планируют сделать до 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове запланирован ремонт двух улиц
В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации
За летний период специалисты ООО «КВС» закрыли около 750 колодцев
Растет число аварий с участием детей в Саратове
В Саратовской области с начала года произошло 37 лесных пожаров
Проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» обсудили в Саратове
Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки
Экодесант в сосновом бору: работники и ветераны Саратовского НПЗ, студенты и школьники очистили лес от мусора
В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами
Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья
В столкновении ЗАЗ и ВАЗ в Саратове пострадал ребенок
Губернатор Радаев предупредил подчиненных о внимании со стороны ФСБ
Холодное лето привело к сокращению числа утопленников в Саратовской области
Вольск на неопределенное время остался без воды
В Саратове ревнивец хотел напугать жену и сжег ее вместе с отцом
Радаев потребовал привлекать дорожников из соседних регионов
В Энгельсе мужчина проспал изнасилование своей жены
В Саратове 2 сентября из-за фестиваля «Поехали!» перекроют центр города
Губернатор и председатель правительства указали министру спорта на недоработки
В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня
Радаев обратился к Путину с тремя просьбами
В Саратове маршрутка №65 сбила пешехода
Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО среди юридических лиц превысила 110%
Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»