2019-08-29T12:48:44+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина проспал изнасилование своей жены

Дело в отношении 27-летнего гражданина передано прокурору
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании.

- Следствие считает, что утром 18 июня 2019 года 31-летняя женщина и ее 40-летний супруг отдыхали на берегу Волги в Энгельсском районе. В обед к ним присоединились 27 и 32-летний мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После купания 40-летний гражданин позвал знакомых к себе на дачу, чтобы выпить.

Уже в домике супруг женщины напился и уснул, а через некоторое время в соседней комнате легла спать и женщина, а гости продолжили пить.

Пьяный 27-летний злоумышленник пошел в покои хозяйки и изнасиловал ее, а его товарищ в это время сидел на летней кухне и ждал возвращения. Когда тот сделал свое грязное дело, оба ушли.

Потерпевшая пыталась разбудить своего мужа, но он не откликался. В итоге, рассказала она об изнасиловании только утром и обратилась в полицию.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Во время допроса он все рассказал. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу на время расследования. А когда следователи собрали достаточно доказательств, направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове запланирован ремонт двух улиц
В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации
За летний период специалисты ООО «КВС» закрыли около 750 колодцев
Растет число аварий с участием детей в Саратове
В Саратовской области с начала года произошло 37 лесных пожаров
Проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» обсудили в Саратове
Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки
Экодесант в сосновом бору: работники и ветераны Саратовского НПЗ, студенты и школьники очистили лес от мусора
В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами
Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья
В столкновении ЗАЗ и ВАЗ в Саратове пострадал ребенок
Губернатор Радаев предупредил подчиненных о внимании со стороны ФСБ
Холодное лето привело к сокращению числа утопленников в Саратовской области
Вольск на неопределенное время остался без воды
В Саратове ревнивец хотел напугать жену и сжег ее вместе с отцом
Радаев потребовал привлекать дорожников из соседних регионов
Чуриков: Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации
В Саратове 2 сентября из-за фестиваля «Поехали!» перекроют центр города
Губернатор и председатель правительства указали министру спорта на недоработки
В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня
Радаев обратился к Путину с тремя просьбами
В Саратове маршрутка №65 сбила пешехода
Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО среди юридических лиц превысила 110%
Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»