В Энгельсе мужчина проспал изнасилование своей жены

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-29T12:48:44+03:00

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В Энгельсе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании.

- Следствие считает, что утром 18 июня 2019 года 31-летняя женщина и ее 40-летний супруг отдыхали на берегу Волги в Энгельсском районе. В обед к ним присоединились 27 и 32-летний мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

После купания 40-летний гражданин позвал знакомых к себе на дачу, чтобы выпить.

Уже в домике супруг женщины напился и уснул, а через некоторое время в соседней комнате легла спать и женщина, а гости продолжили пить.

Пьяный 27-летний злоумышленник пошел в покои хозяйки и изнасиловал ее, а его товарищ в это время сидел на летней кухне и ждал возвращения. Когда тот сделал свое грязное дело, оба ушли.

Потерпевшая пыталась разбудить своего мужа, но он не откликался. В итоге, рассказала она об изнасиловании только утром и обратилась в полицию.

Правоохранители быстро задержали подозреваемого. Во время допроса он все рассказал. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу на время расследования. А когда следователи собрали достаточно доказательств, направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU