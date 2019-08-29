В Саратове 2 сентября из-за фестиваля «Поехали!» перекроют центр города

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-29T10:24:42+03:00

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В Саратове 2 сентября, в понедельник, перекроют центральные улицы города.

Как отметили «КП-Саратов» в комитете дорожного хозяйства мэрии, это связано с обеспечением безопасности во время проведения праздника первокурсников «Поехали!».

Так, с восьми утра до 11 вечера нельзя оставлять авто на стоянку и делать остановки на различных участках улиц: Радищева (от Сакко и Ванцетти до Московской), Октябрьская (от Чернышевского до Григорьева), Мичурина (от Некрасова до Григорьева), участок на Комсомольской, Князевском взвозе, Некрасова, Соборной, Волжской, Московской и других

Также с 13:00 до 23:00 полностью перекроют движение. Например, такое случится на на участках улиц Радищева, Октябрьская, Мичурина, Комсомольская, Горького, Киселева, Волжская, Московская и других.

Под исключение попадают только транспорт для мероприятий и автомобили, спешащие на неотложные задания.

ИСТОЧНИК KP.RU