2019-08-29T11:31:50+03:00
Спорт

Губернатор и председатель правительства указали министру спорта на недоработки

Абросимов докладывал на заседании правительства о том, как тратятся деньги нацпроекта «Спорт — норма жизни».
Марина Новопашина
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На заседании правительства Саратовской области 29 августа министру Абросимову указали на ряд недоработок в строительстве спортобъектов.

Министр доложил, что 400 млн рублей выделили в этом году, они будут направлены в основном на спортобъекты.

В Кировском районе Саратова строится Дворец водных видов спорта, где будет три бассейна. Сейчас там возводят кирпичную кладку, продолжается монтаж опалубки для бетонирования бассейных чаш.

В Калининске благоустроили спорткомплекс, закупили спортивно-технологическое оборудование. Сейчас там обустраивают футбольное поле, укладывают резиновое покрытие для бега и устанавливают ограждения. Сдать объект планируется к 1 сентября.

Губернатор Радаев напомнил, что уже неоднократно просил ускорить работы на дворце водных видов спорта.

- Дворец спорта надо завершить! Очень долго строят! В Калининске тоже нужно сделать все гармонично. Обратите на это внимание, я просил вас и прошу еще раз! — настоятельно обратился губернатор к министру.

Напомнил о проблемах спортобъектов и председатель правительства Александр Стрелюхин. По его словам, строительство бассейна в Романовке отстает от сроков, а это крупнейший для района объект. Бассейн в школе №32 в Энгельсе должен быть открыт до конца года и стать четвертым бассейном в городе. Он предложил министру обратить внимание на эти объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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