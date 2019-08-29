В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня
Пятеро пожарных боролись с огнем на площади 36 кв. м
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Ночью в Энгельсском районе Саратовской области горела частная баня.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о ЧП поступил дежурному в 03:44.
На место, в поселок Шумейка, выезжали пятеро пожарных на двух машинах. Они справились с огнем, который охватил 36 кв. м.
Предварительной причиной названо несоблюдение техники безопасности при эксплуатации печи.
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ИСТОЧНИК KP.RU