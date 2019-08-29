2019-08-29T10:13:02+03:00
Происшествия

В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня

Пятеро пожарных боролись с огнем на площади 36 кв. м
Екатерина Семенова
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Ночью в Энгельсском районе Саратовской области горела частная баня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о ЧП поступил дежурному в 03:44.

На место, в поселок Шумейка, выезжали пятеро пожарных на двух машинах. Они справились с огнем, который охватил 36 кв. м.

Предварительной причиной названо несоблюдение техники безопасности при эксплуатации печи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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