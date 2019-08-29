Радаев обратился к Путину с тремя просьбами

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-29T10:11:46+03:00

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В ходе заседания областного правительства 29 августа глава региона Валерий Радаев рассказал, что успел пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе его визита в новый аэропорт «Гагарин» под Сабуровкой. Губернатор заметил, что, несмотря на скоротечность визита, кроме обсуждения нового аэропорта, он успел обратиться к главе государства с рядом просьб.

- Я сумел обратиться еще по ряду направлений — это реконструкция дороги в обход Саратова в сторону Волгограда. Это 36 км, самый опасный и аварийный участок. У нас есть проект, экспертиза и при положительной поддержке будет большое решение для нас.

Второй вопрос, не менее важный, дети сироты, их 6 тыс. Уже есть на два с лишним миллиарда рублей судебные решения о выделении им жилья. Регион не может справиться с этим. Я обратился за поддержкой в этом, — сказал губернатор.

Кроме того, Радаев рассказал, что просил наградить ответственных лиц и исполнителей, кто работал на строительстве аэропорта, госнаградами.

- Владимир Владимирович письма все взял.

Еще раз хочу всех поздравить с таким историческим событием, — завершил свое выступление губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU