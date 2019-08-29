Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО среди юридических лиц превысила 110%

СЕГОДНЯ 09:42 2019-08-29T09:55:59+03:00

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Специалисты Регионального оператора Саратовской области подвели итоги собираемости платежей юридических лиц за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, за июль этого года собираемость составила 112% и выросла, по сравнению с предыдущим месяцем, на 15%.

- Цифры демонстрируют эффективность активной разъяснительной и претензионной работы Регоператора с юридическими лицами. Благодаря этому коммерческие организации не только добросовестно оплачивают текущие счета, но и погашают долги прошлых месяцев, — отмечает директор Регоператора Михаил Андреев.

В зависимости от того, к какой группе по сумме задолженности относится неплательщик, Регоператор выбирает механизм взыскания задолженности. Сначала ведется информационно-разъяснительная работа, потом претензионная, крайней мерой является взыскание долга в судебном порядке. Причем взыскивается не только сумма основного долга и пени, но и судебные издержки, а также проценты за незаконное пользование деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU