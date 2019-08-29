Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»
В начале заседания правительства Саратовской области 29 августа губернатор Радаев рассказал, что в ходе визита 27 августа в новый саратовский аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старой воздушной гавани.
- Владимир Владимирович поинтересовался, что будет на месте старого аэропорта в Саратове.
Я рассказал ему, что там будет город будущего. Мы готовим предпроектные предложения, чтобы потом обсудить их с жителями. Такого, чтобы потом достраивать соцобъекты, как сейчас происходит в новых микрорайонах, такого уже не будет. Город принял правила застройки, и по другому строить не сможем.
Это большой проект, который будет отличать Саратов от других регионов.
Этот вопрос под контролем и проект под контролем, в том числе президента, — заявил Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU