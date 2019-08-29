Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-29T09:53:33+03:00

Радаев рассказал Путину, что будет на месте старого аэропорта Фото: Марина Новопашина

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В начале заседания правительства Саратовской области 29 августа губернатор Радаев рассказал, что в ходе визита 27 августа в новый саратовский аэропорт «Гагарин» президент России Владимир Путин поинтересовался судьбой старой воздушной гавани.

- Владимир Владимирович поинтересовался, что будет на месте старого аэропорта в Саратове.

Я рассказал ему, что там будет город будущего. Мы готовим предпроектные предложения, чтобы потом обсудить их с жителями. Такого, чтобы потом достраивать соцобъекты, как сейчас происходит в новых микрорайонах, такого уже не будет. Город принял правила застройки, и по другому строить не сможем.

Это большой проект, который будет отличать Саратов от других регионов.

Этот вопрос под контролем и проект под контролем, в том числе президента, — заявил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU