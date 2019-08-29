В Саратовской области выявлено 878 случаев заражения вшами

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-29T09:58:48+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области предупреждает об опасности педикулеза у детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за семь месяцев 2019 года в регионе было зарегистрировано 878 случаев, 80% из них — у детей до 17 лет.

В среднем за год по Саратовской области регистрируется до 2 тыс. случаев заражения головными вшами. Причем часто пик заболевания приходится на начало осени, когда дети возвращаются со школьных каникул.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что в организованные детские коллективы, например садики и школы, запрещено принимать зараженных вшами и гнидами детей. Ограничения снимаются после курса лечения протипопедикулезными аптечными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU